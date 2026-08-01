Nienawidzę tych zdziadziałych 60 latków na pierdzących "harleyach", gówniarzy na krosówkach, przygłupów dających w p.... na kawałku prostej, kierowców stuningowanych samochodów z pierdzącymi wydechami, ostatnio doszli "amerykanie"

Najlepiej daje im się po garach w godzinach nocnych, od 21 do 01, lubię ich oglądać jedynie na sadolu, zupełnie nie wiem czemu sprawia mi to przyjemność (O)(O)