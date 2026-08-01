17-latek hasał motorowerem po Olsztynie bez uprawnień. Ojciec ukarany mandatem
Policjanci interweniowali wobec 17-latka, który poruszał się motorowerem. Jednoślad nie miał tablicy rejestracyjnej, nie był ubezpieczony, nie był dopuszczony do ruchu...olsztyn_com_pl
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Komentarze (13)
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Najlepiej daje im się po garach w godzinach nocnych, od 21 do 01, lubię ich oglądać jedynie na sadolu, zupełnie nie wiem czemu sprawia mi to przyjemność (O)(O)
@wypokowy_expert: (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Hasał swawolnie wesół wśród łąk i pół wielce był kontent, natenczas policyja opresji żądna frywolnie ciemiężyć go zamierzyła
a gdzie ciąg dalszy?
Policja nie jest od tego.
Taka sprawa powinna trafić do sądu.
@wypokowy_expert: W szczególnych wypadkach może odpowiadać jak dorosły (np. jakby kogoś pobił, etc...).
@wypokowy_expert:
mozesz probowac sie bronic (wykorzystujac art 289KK), ale slabo pojdzie, jak wyjdzie, ze juz wczesniej tak jezdzil - lub co gorsza, bedzie jezdzic jeszcze pozniej. A wyjdzie.