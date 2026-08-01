Jak można uznawać SMS za poważny sposób dostarczania ważnych informacji? Wystarczy zablokować nadawcę albo wyciszyć telefon.



Od lat jest EU-Alert jako standard, od lat jest technologia alarmowania ludności Cell Broadcast. DO dzisiaj nie wprowadzone w Polsce przez żaden rząd... SMS może być jako uzupełnienie tego systemu a nie jako podstawa