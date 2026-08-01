Alert RCB rozesłany w nocy. "Ktoś to po pijaku wysyła?"
Późnym wieczorem w piątek tysiące Polaków wyrwał ze snu alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący... ryzyka zatrucia czadem. Komunikat nadany nocną porą wywołał ogromne emocje w internecie.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (36)
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@mario-starling: Ale słyszałeś, że miała przyjść nowa jakość po pisie? Jakoś jej nie widać.
@Dwie-braterskie-postacie: Ty śmieszkujesz a tam na serio może być umowa rządowa z jakimś "kuzynem" za 1 zł za pojedynczego SMSa. ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Tak to niestety wygląda.
Od lat jest EU-Alert jako standard, od lat jest technologia alarmowania ludności Cell Broadcast. DO dzisiaj nie wprowadzone w Polsce przez żaden rząd... SMS może być jako uzupełnienie tego systemu a nie jako podstawa
@Rutelltino: jak będzie to będziecie jęczeć, że spamują. W USA dostałem np. kiedyś alert o Tornadzie i zalecenie udania się do jakiegoś bezpiecznego schronienia. Akurat byłem w sklepie, wszyscy dookoła dostali i nikt nie reagował. Tornado w tej okolicy okazało się jedynie silną burzą. Na wykopie byłby już jęk, że
@yy4Olo: Tyle, że problemem nie jest wyciszenie tego czy zablokowanie, ale fakt, że politycy traktują to jako swoją zabawkę.
Ja bym wolał, żeby te alerty działały dobrze, a nie żeby ludzie kombinowali jak je wyłączyć.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)