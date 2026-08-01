Bo teraz nikt nie chce dzieci bo nawet nie ma gdzie i jak. Większości ludzi nie stać na własne mieszkanie/dom.



Czasami dochodzi do kłótni z boomerami/rodzicami etc. wśród ludzi z mojego pokolenia bo serio nie są w stanie zrozumieć czemu już chata/mieszkanie nie kupione albo dom nie wybudowany jak na wkład własny większość ludzi musiałoby teraz odkładać 10-20 lat a większość ludzi co znam z mojego pokolenia, nawet jak mają zarobki ponad Pokaż całość