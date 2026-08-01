"Jestem egoistką". Dlaczego coraz więcej kobiet rezygnuje z macierzyństwa?
Nawet 43 proc. kobiet w Polsce, w wieku 18-45 lat nie planuje macierzyństwa, ale i tak minister równości wam powie że kobiety powinny wcześniej przechodzić na emeryturę bo rodzą dzieci i sprzątają w mieszkaniumariusz391
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Komentarze (63)
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Dlatego okno życia powinno przyjmować dzieci do 18 roku życia.
Tyranie w kołchozie, pompowanie ryja bo na c---i nie stać i foteczki i komcie na insta.
Jprdl, później stare psiary i kociary nienormalne rosną bo chłopy je zostawia w .... Ehs....
Kobiety zdominowały u nas mężczyzn.
Jednocześnie mężczyźni dali się zdominować.
Obserwuje wiele związków i małżeństw wśród bliskich to schemat jest identyczny (bez względu na wiek): "żony muszę się zapytać", "żona wie", "zadzwonie do żony" i ciągłe tolerowanie negatywnych zachowań wśród kobiet + branie odpowiedzialności za błędy płci pięknej, poprawność i nadmierna zachowawczość. Wielu facetów nie może na głos wyrazić swojego zdania, bo kończy się kłótnią lub wyśmianiem.
@larkinflight: jak ja zaczynałam robotę to jedyne na co mogłam liczyć to umowa zlecenie i grosze wystarczające na bardzo skromne przeżycie do następnej pensji. i nawet 500+ nie było. nic tylko się dawać państwu nowych obywateli w podzięce ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wielu lat a korpo płaci coraz mniejsze podatki
Czasami dochodzi do kłótni z boomerami/rodzicami etc. wśród ludzi z mojego pokolenia bo serio nie są w stanie zrozumieć czemu już chata/mieszkanie nie kupione albo dom nie wybudowany jak na wkład własny większość ludzi musiałoby teraz odkładać 10-20 lat a większość ludzi co znam z mojego pokolenia, nawet jak mają zarobki ponad
@MegaZU0: tak to możesz myśleć ty, a ktoś odpowiedzialny nie zrobi sobie gówniaka zarabiajać 2x najniższe i żyjąc w wynajmowanym mieszkaniu. A tak teraz większosc mieszka.
Teraz ludzie się izolują i mają dużo trudniej - bo opieka nad niemowlakiem to wcale nie jest prosta sprawa i wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń.