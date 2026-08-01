należących do europejskich instytucji i grozi ich wykorzystaniem

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Niech to zrobią, proszę, niech wypłynie jakie szambo ukrywają władcy Europy i niech to już jebnie. To jest Unia już tylko z nazwy. Ten projekt dobrze się zapowiadał, dobre miał założenia ale się nie udał. Przez chciwość. Ktoś powie - zobacz co przez ostatnie 20 lat Unia zrobiła. OK zrobiła, chwała jej za to, ale czy przez kolejne 20 też tyle zrobi? Śmiem wątpić