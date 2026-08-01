Hakerzy grożą Unii Europejskiej. Postawili ultimatum w sprawie Chat Control
Unia Europejska otrzymała ultimatum od hakerów-aktywistów. Grupa LunarisSec twierdzi, że znalazła luki w systemach należących do europejskich instytucji i grozi ich wykorzystaniem, jeśli UE nie wycofa się z planów związanych z Chat Control. Grupa prowadzi walkę o prywatność i wolność cyfrowąjestemjakijestem1212
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Komentarze (28)
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https://wykop.pl/link/7988857/przestancie-zabijac-internet-nowy-bunt-przeciw-planom-unii-europejskiej
Przestańcie zabijać Internet. Nowy bunt przeciw planom Unii Europejskiej
Nagraja filmik oburzenia maksymalnie
Niech to zrobią, proszę, niech wypłynie jakie szambo ukrywają władcy Europy i niech to już jebnie. To jest Unia już tylko z nazwy. Ten projekt dobrze się zapowiadał, dobre miał założenia ale się nie udał. Przez chciwość. Ktoś powie - zobacz co przez ostatnie 20 lat Unia zrobiła. OK zrobiła, chwała jej za to, ale czy przez kolejne 20 też tyle zrobi? Śmiem wątpić
@PasswordExpired: Ciężko to stwierdzić z innego powodu. Łatwo Polsce doganiać inne kraje jak już wszystko jest opracowane. Ale ciężko opracowywać kolejne rzeczy.
Więc po prostu stwierdzisz, że w te 20 lat to niewiele się zmieniło - pomimo, że zmian będzie dużo. Na przykład będziesz po Polsce jeździł pociągiem wszędzie w krótkim czasie, ale pociąg to dalej pociąg. Nic nowego