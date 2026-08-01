SŁOWENIA ZMIAŻDŻONA! Polacy przejechali się po rywalach jak walec. 3:0
Biało-Czerwoni od pierwszego gwizdka narzucili swoje warunki gry, kontrolując przebieg każdego seta i nie dając rywalom większych szans na odrobienie strat. Dzięki świetnej dyspozycji w zagrywce oraz skuteczności w ataku, Polacy w dominującym stylu przypieczętowali swój awans do wielkiego finału rozZielonyGandalf
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Komentarze (24)
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Gratulacje dla zespołu!
@trollasek: pomyliłeś się - 5 panstw traktuje poważnie żuzel, a siatkówkę 8 państw. ¯\(ツ)/¯
Mamy 40 mln ludzi, w piłce nożnej powinniśmy być potęgą.
Ale wielcy husarze zamiast trenować, to trenują bebzun z piwem przy telewizorze xD
beka z prawactwa