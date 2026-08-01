Polska pozostaje największym placem budowy dróg w Europie
Budimex, następnie Mirbud i Strabag tak wygląda ranking największych wykonawców pod względem liczby realizowanych obecnie kontraktów na zlecenie GDDKiA oraz długości budowanych szybkich dróg. Plan na 2026 r. zakłada włączenie do ruchu ponad 290 km dróg ekspresowych i autostradMiantonomo
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Komentarze (89)
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@ty_O: Marzę o dniu, w którym do GDDKiA zostanie dodany pion deweloperski, którego zadaniem będzie wybudowanie kilku milionów mieszkań w sposób jaki są budowane autostrady. Projekty, finansowanie, przetargi, kontrole, odbiory.
Przecież to by zmieniło oblicze ziemi. Tej ziemi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
To prawda, zwłaszcza widac to po byłym RFN, bo na terenach byłego NRD są całkiem spoko autostrady, ale te w zachodnich Niemczech mają już swoje lata świetności dawno za sobą
Oczywiście gdzieś ktoś kradnie, ale ogólnie to jest świetnie i narzekać na nasze drogi to może tylko ktoś, kto nie widział kawałka zagranicy.
"Pierwsza i kluczowa koncesja na budowę oraz eksploatację płatnego odcinka autostrady A2 (Konin – Nowy Tomyśl) została wydana 10 marca 1997 roku za czasów koalicyjnego rządu SLD-PSL, na czele którego stał premier Włodzimierz Cimoszewicz. Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, który podpisał tę decyzję, był Bogusław Liberadzki.Proces ten miał jednak charakter wieloetapowy i kluczowe warunki finansowe oraz czasowe zmieniały się pod wpływem decyzji kolejnych gabinetów:Kalendarium