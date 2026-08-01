Przemysł stalowy w UE na kolanach. Zagrożonych 45 tys. miejsc pracy
Europejski sektor stalowy znalazł się w najgłębszym kryzysie od dekad, duszony przez ekstremalne koszty energii, wyśrubowane normy klimatyczne i niekontrolowany napływ dotowanych surowców z rynków azjatyckich.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (32)
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@trach: ...z tym, że prawica wygląda jak PiS w Polsce, AfD w Niemczech czy RN Le Pen we Francji - banda odklejeńców, agentury i oszołomów. Doszliśmy do momentu, w którym wybierasz albo jednych oszołomów albo drugich. To już lepiej nie wybierać wcale.
Czy PiS jak objol władze i prowadził 500+ likwidował umowy śmieciowe itp. to serio była prawica,? A może już socjaldemokracja? Xd
Lepiej, zabijac przemysl, wytwórstwo, energetyke, wydobycie i innowacyjnosc a przy okazji mówić o zbrojeniach na nadchodzącą wojnę.
K---a Europa to jest jakis kompletny psychiatryk, z czym oni chcą iśc na tą wojnę? Z patykami? Czy dyrektywami?