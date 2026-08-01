Normalnie ktoś poniósłby za to konsekwencje, ale tak nie będzie, ponieważ głosując w wyborach - a przypomnę - obecnie rządząca opcja ma około 30% poparcia, dajecie im potwierdzenie tego, że chcecie aby pozostali bezkarni i żeby było tak jak jest.

Zaś głosując na PiS dajecie tamtym do zrozumienia, że respektujecie partactwo i nieudolność, które doprowadziło przez lata do zapaści systemu, do zapaści obrony cywilnej, systemu schronów czy sfery informacji w zakresie zagrożeń. Pokaż całość