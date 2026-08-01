Czy ktoś w tym kraju panuje jeszcze nad Alertami RCB?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed fałszywmi SMSami podszywającymi się pod Alert RCB, pisząc "Alerty RCB nie zawierają linków", a potem sami wysyłają takie smsy xD Państwo z kartonu...matixrr
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Komentarze (21)
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- 12 powiadomień dotyczących prognozy pogody
- 2 powiadomienia na temat zrzutu szczepionek przeciwko lisom
- 2 powiadomienia na temat rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń systemu alarmowania
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Zaś głosując na PiS dajecie tamtym do zrozumienia, że respektujecie partactwo i nieudolność, które doprowadziło przez lata do zapaści systemu, do zapaści obrony cywilnej, systemu schronów czy sfery informacji w zakresie zagrożeń.