Mężczyźni "dopłacają" do emerytur kobiet? O tym się nie mówi [OPINIA]
W dyskusji o wieku emerytalnym w Polsce pada argument, że dla kobiet musi on być niższy ze względu na ich większe obłożestarnak
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W dyskusji o wieku emerytalnym w Polsce pada argument, że dla kobiet musi on być niższy ze względu na ich większe obłożestarnak
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Komentarze (71)
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Obecna cywilizacja to tak naprawdę przedszkole dla "dorosłych, niezależnych, feministycznych" kobiet xD
Wg pierwszego wiek powinien być zrównany.
Wg drugiego zrównanie oznacza odpływ głosów sporej części elektoratu.
@Ociec2: w gospodarce dalej jest zachowane to samo tzn. jeżeli 1 osoba wyda 1000 zł lub 2 po 500 zł to w sumie to samo jest. Tutaj bardziej chodzi o niesprawiedliwość podatkową. Nieroby nie powinny dostawać pieniędzy.
kobieta patrzy swoim interesem a dla niej jej "poświęcenie" jest warte więcej niż cokolwiek tam facet zrobi
Wiesz wiele zawodów niebezpiecznych gdzie nie ma takich przywilejów.
Polska to Kraǰ gdzie wybrane grupy doją resztę ludu pracującego
https://wykop.pl/link/7979557/zus-doplaci-1600-zl-do-emerytury-dla-ukrainki-i-wyplaci-jej-71-tys-wyrownania
https://wykop.pl/link/7078979/ukrainka-tlumaczy-jak-otrzymac-1500-zl-emerytury-za-tydzien-pracy
ZUS dopłaci 1600 zł do emerytury dla Ukrainki i wypłaci jej 71 tys wyrownania
@mareksa666:
ale taka z Opowieść podręcznej (The Handmaid's Tale)?
Czyli jakieś 600 000 mężczyzn zarabia mniej / płaci wyższe podatki ze względu na płeć czyli około 15% pracujących mężczyzn.
Co na to ministra równości czy politycy mówiący o równouprawnieniu? Wiadomo nic, równość jest wtedy gdy mężczyźni płacą więcej.
ma to na celu zmuszenie kobiet do pracy po 60 roku życia bez zmian w wieku emerytalnym.
Druga sprawa to taka, że jeżeli więcej kobiet zostaje w zawodach wymagających kwalifikacji po 60 roku życia to nie ma miejsca dla młodych kobiet. Za to płacą znowu faceci bo kobieta ma gorsze warunki i jeżeli
U mnie akurat najwięcej pracy miałem gdy sprzątałem po żonie, bo ona akurat bardzo bałagani i nie chce się
- Równy wiek emerytalny jeśli kobieta urodzko dziecko, 70/65 jeśli nir ma dzieci. (Żyją dłużej to mogą dłużej pracować)
- Obowiązkowe badania genetyczne ojcostwa
- Tylko 50/50 albo 100% opieki + alimenty. Opieka w sztywnych okresach np po 1mc
- Dozwolona aborcja jeśli oboje z rodziców wyrażą na to zgodę do 12 tygodnia.