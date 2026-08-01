Dorzućmy do tego że kobieta która nie pobiera emerytury a ma do niej prawo może nie płacić pit po 60 roku życia, a mężczyzna po 65.



Czyli jakieś 600 000 mężczyzn zarabia mniej / płaci wyższe podatki ze względu na płeć czyli około 15% pracujących mężczyzn.



Co na to ministra równości czy politycy mówiący o równouprawnieniu? Wiadomo nic, równość jest wtedy gdy mężczyźni płacą więcej.