W nocy budzą alarmem- zero informacji a tu? Że mam wietrzyć mieszkanie, bo 30 stopni jest? Mają nas za idiotów?
Czy ich w tym RCB całkiem już p------o?
W nocy budzą alarmem- zero informacji a tu? Że mam wietrzyć mieszkanie, bo 30 stopni jest? Mają nas za idiotów?kpecak
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Komentarze (108)
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Statystycznie mają rację.
@MiKeyCo: Nie wiem czy muszę pisać co tu właśnie o-------ś...
@MiKeyCo: Nie, IQ 100 jest średnim dla populacji białego człowieka, a nie dla każdego społeczeństwa, występują różnice w różnych społeczeństwach. Odchylenie od 100 też nie jest równe. Kobiety mają inne i mężczyźni też. Dlatego jak myślisz o geniuszach, to zazwyczaj myślisz o jakimś mężczyźnie. Białym albo żółtym. Poza tym IQ to tylko "moc obliczeniowa". Można ją spożytkować na
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