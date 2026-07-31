W lato RCB pisze do mnie częściej niż mama xD Nie wiem kto tam siedzi i jaką ma fantazje ale te alerty to jest jak w tej bajce o wilku przepuszczonej przez chłopaków z baraków. „Nie krzycz wilk jak gó#no masz” xD Jak już widzę nadawcę RCB to nawet nie czytam