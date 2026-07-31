W każdej mamy niepotrzebne słowo "UWAGA". Tak naprawdę to nic nie wnosi. Druga sprawa, co jest w komunikacie, np ostrzeżenie bużowe, hm wg mnie są lepsze aplikacje do popgody i jak nktos jest zainteresowany to sobie poszuka. Poza tym nie bijcie ale wg mnie buze czy silny deszcz to nie jest żadne zagrożenie. A na pewno nie powinno się alarmować o każdej potencjalnej burzy co 3 dni. Pomijam że z tych alertów żadna burza nie nadeszła..