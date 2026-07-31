Przyjrzyjmy się wiadomosciom RCB.
W każdej mamy niepotrzebne słowo "UWAGA". Tak naprawdę to nic nie wnosi. Druga sprawa, co jest w komunikacie, np ostrzeżenie bużowe, hm wg mnie są lepsze aplikacje do popgody i jak nktos jest zainteresowany to sobie poszuka. Poza tym nie bijcie ale wg mnie buze czy silny deszcz to nie jest żadne zagrożenie. A na pewno nie powinno się alarmować o każdej potencjalnej burzy co 3 dni. Pomijam że z tych alertów żadna burza nie nadeszła..
Żyje już 40 lat i nigdy czegoś gorzej zaprojektowanego nie widziałem.
Wg mnie alarm to jest alarm czyli - odcxuwalne trzęsienie ziemi, wojna, rakiety lecące, powódź, tornado, brak wody w kranie. Żęby to miało sens powinno się wysyłasc obszar zagrożony w formie mapy / link do pełnego opisu zdarzenia.
Czy ktoś za to odpowie? Na co idą nasze pieniądze?
Np mapa polski i obszar objęty alarmem RCB w jakims kółku.
Komentarze (41)
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@Squatlifter: Uczą nieskutecznie.