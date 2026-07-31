Powstał font oszukujący AI. Ty widzisz jedno, bot coś innego
Twórcy open source znaleźli nietypowy sposób na ochronę treści przed sztuczną inteligencją. Zamiast blokować boty, stworzyli czcionkę, która pokazuje ludziom normalny tekst, ale dla automatów wygląda jak bezwartościowy bełkot.jestemjakijestem1212
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Komentarze (30)
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szybko poszło xD
Czyli nikt nie będzie tego używał.
Ludzie tworzące takie "projekty" idąc pod prąd już przegrali. Bo to narcystyczni imbecyle. Sami korzystają na ogólnodostępnej wiedzy, ale jak ktoś inny ma skorzystać to dostają bólu dupska
Taki matoł pewnie na koniec dnia powie. "No co prawda mój syn umarł w kolejce do lekarza bo nie miałem 1000 PLN żeby zapłacić prywatnie, ale przynajmniej microsoft nie zarobić 15 centów na modelu analizującym problemy
O wiele sensowniejsze jest spamowanie AI elementami, które są usuwane albo niewidoczne na renderowanym dokumencie, a które prosty konwerter zawartości na tekst potraktuje jako pełnowartościowe dane. Podobnie jak strony, które chcą uniknąć scrappowania, robią to, wpuszczając boty w labirynt spreparowanych linków i stron, żeby faktyczna zawartość została "utopiona"
@BArtus: a potem ci ludzie kwiczą, że wtopili budżet w adwordsach jak megagiga korpo, ale nikt na ich gównianą stronę nie wchodzi xD