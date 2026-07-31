To już było dawno temu. Losowe glify i customowe mapowanie czcionek w pdf-ach były zmorą na uczelni lata temu - wszystko załatwiał Tesseract OCR.

O wiele sensowniejsze jest spamowanie AI elementami, które są usuwane albo niewidoczne na renderowanym dokumencie, a które prosty konwerter zawartości na tekst potraktuje jako pełnowartościowe dane. Podobnie jak strony, które chcą uniknąć scrappowania, robią to, wpuszczając boty w labirynt spreparowanych linków i stron, żeby faktyczna zawartość została "utopiona" Pokaż całość