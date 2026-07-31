Przecież to byla zroganiowana akcja, ludzie zwiozeni na granice w ciężarówkach (tak samo jak u nas bylo na granicy z Białorusią) Król Maroka który ma dobre układy z Izraelem i USA ( z którymi aktualnie Hiszpania ma na pieńku) to zorganizował. Dodatkowo Premier Hiszpani byl kilka dni temu w Algerii która znowu ma średnie stosunki z Maroko od czasu zamknięcia gazociągu który przebiegał przez ich terytorium.