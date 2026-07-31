Włochy zawieszają umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią
Włoskie MSW nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z Hiszpanią, co oznacza przywrócenie kontroli.Zeswirowany_Michal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Włoskie MSW nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z Hiszpanią, co oznacza przywrócenie kontroli.Zeswirowany_Michal
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (66)
najlepsze
my z Lukaszenka tez sobie srednio poradzilismy, powinny byc akcje odwetowe za to co nam zrobili
@qusqui21: teraz to już masz 30 minut dalej ^^
@birman: Hiszpania jest rządzona przez lewaków którzy sprowadzają masowo tych "uchodzców", ani im w głowie ich przepędzać frontexem (któy tez jest wydmuszką)
Ba,podobno Melilla też została zaatakowana a wątpliwe by stamtąd chcieli do Hiszpanii bo to 200 kilometrów ponad.
Co ciekawe nikt o tym nie wspomina nawet. Wszyscy tylko o Ceucie.
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/szturm-migrantow-na-kolejne-hiszpanskie-miasto-przejscie-graniczne-zamkniete/683mcdc
@Icouldbeyourmom: @orkako: Hiszpania jest dalej dużo bogatsza od Polski i od pandemii rozwija się w dodatku szybciej od Polski xDDD