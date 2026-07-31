Hulajnogą wjechał prosto w pociąg.
Na nagraniu udostępnionym ku przestrodze przez przewoźnika widać, jak kierujący hulajnogą wjeżdża na tory bezpośrednio przed nadjeżdżającym składem. Mężczyzna nie zdążył przejechać przez przejazd i uderzył w bok pociągu.Polak_PL
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Komentarze (38)
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Chęć nie bycia rozwalonym przez jadące auto to drugie.
To uzasadnia zasiągnięty kaptur na łeb w słoneczny lipcowy dzień.
trzeba miec pieniadze i fantazje synek...
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Komentarz usunięty przez moderatora
Przecież trzeba być ślepym żeby tak wburaczyć się na tory...
@Tesseract: Tak pewnie bylo. I z randki z Dzesika wracal, takze mysli w chmurach :)
@hedeon: Ciekawe jakie to uczucie p-------ć w pociąg, móc przyjść i o tym opowiedzieć. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)