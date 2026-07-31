Przestańcie zabijać Internet. Nowy bunt przeciw planom Unii Europejskiej
Cyfrowa tożsamość i obowiązkowa weryfikacja wieku stają się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Europie.ochucki
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Cyfrowa tożsamość i obowiązkowa weryfikacja wieku stają się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Europie.ochucki
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Komentarze (23)
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Korporacje, boty, ai, algorytmy, machine handlowania danymi, profilowanie...
internet juz do tego stopnia jest przezarty dojeniem ludzi na kazdym kroku ze powoli zmienia sie w teorie martwego internetu gdzie tresci generowane i boty karmia siebie nawzajem i wrzucaja tresci ktore maja obserwowac inne boty
bez regulacji polecimy z tym na dno, a regulacje
To nie Unia zabija internet ale korporacje