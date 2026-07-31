Internet juz umiera i to bez zwiazku z UE, swiat jaki pamietacie z lat 90 nigdy juz nie wroci.

Korporacje, boty, ai, algorytmy, machine handlowania danymi, profilowanie...

internet juz do tego stopnia jest przezarty dojeniem ludzi na kazdym kroku ze powoli zmienia sie w teorie martwego internetu gdzie tresci generowane i boty karmia siebie nawzajem i wrzucaja tresci ktore maja obserwowac inne boty



bez regulacji polecimy z tym na dno, a regulacje Pokaż całość