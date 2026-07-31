Librus i Vulcan będą musiały konkurować niższą ceną lub lepszymi funkcjami

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Nie będą musiały, popatrzcie jak są rozpisywane przetargi na dzienniki elektroniczne, one niemal zawsze wymieniają 1 do 1 funkcje jednego z tych dwóch i dają warunki takie, aby tylko jedna wybrana firma była w stanie wygrać. Samorządy nie rozpisują w ten sposób przetargów przez przypadek (). Więc nawet jak będzie darmowa alternatywa to nic