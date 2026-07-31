Librus zyska państwowego rywala. Sejm uchwalił darmowy e-dziennik
Sejm przyjął nowelizację Prawa oświatowego otwierającą drogę do bezpłatnego, publicznego e-dziennika w aplikacji mObywatel. Pilotaż ruszy w około 40 szkołach w roku 2026/2027, a pełne wdrożenie zaplanowano na wrzesień 2027. Librus i Vulcan będą musiały konkurować niższą ceną lub lepszymi funkcjami.real_scoria
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Komentarze (33)
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@wkrk: Dokładnie. Darmowy to jest on może dla szkoły i nauczycieli. Rodzice aby móc z niego korzystać na komórce muszą płacić.
Zgadzam się, że taki system juz dawno powinien być państwowy, ale lepiej późno noz wcale.
O hui, dopiero teraz dowiedziałem się co to jest. Permanentna inwigilacja. Niemal szkoda gówniaków xd Za moich czasów to raz na pół był w------l za oceny xdd
Nie będą musiały, popatrzcie jak są rozpisywane przetargi na dzienniki elektroniczne, one niemal zawsze wymieniają 1 do 1 funkcje jednego z tych dwóch i dają warunki takie, aby tylko jedna wybrana firma była w stanie wygrać. Samorządy nie rozpisują w ten sposób przetargów przez przypadek ( ͡° ͜ʖ ͡°). Więc nawet jak będzie darmowa alternatywa to nic