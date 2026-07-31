Ta sprawa to test na ile Czecia RP jest bantustanem.



W części jest, to już wiemy. Żaden majtaczący policjant ani prokurator nie odpowiedział za swoje działania. To sugeruje, że uruchomione mogły być kontakty wyżej i pociągnięcie kogokolwiek do odpowiedzialności by poskutkowało, że ktoś by sypał, bo nie chciałby być jedynym.



Zobaczymy jak sędziowie wydają werdykt, gdy patrzy im się na ręce. Nawet w medialnej sprawie potrafią się zeszmacić. vide pierwszy wyrok pierwszej Pokaż całość