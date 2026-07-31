Kod prawdy? W aucie Sebastiana M. przy zniszczeniu radaru zapisała się prędkość
Czarna skrzynka BMW Sebastiana M. zapisała prędkość 253 km/h. Problem w tym, że to maksymalny limit, jaki zapisywał EDR. Radar dalekiego zasięgu Bosch LRR4 / LRR5 zarejestrował wartość 83,6 m/s, po przeliczeniu na wartość kilometrów na godzinę daje prędkość zniszczenia radaru 300,6 km/h.lyncz
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Komentarze (20)
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Na 5 sekund przed wypadkiem kąt skrętu KIA nie wynosił wiecej niż 1 stopień (jazda na wprost), a prędkość wynosiła ok 135 kWh.
W części jest, to już wiemy. Żaden majtaczący policjant ani prokurator nie odpowiedział za swoje działania. To sugeruje, że uruchomione mogły być kontakty wyżej i pociągnięcie kogokolwiek do odpowiedzialności by poskutkowało, że ktoś by sypał, bo nie chciałby być jedynym.
Zobaczymy jak sędziowie wydają werdykt, gdy patrzy im się na ręce. Nawet w medialnej sprawie potrafią się zeszmacić. vide pierwszy wyrok pierwszej
Jakby ktoś wiedział, jaką skrzynię biegów miał seba, i jeśli znany był rozmiar kół, to dałoby się z danych technicznych skrzyni odczytać przełożenie i przeliczyć to na prędkość samochodu.
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Kara śmierci
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Ścięcie głowy publicznie na rynku
@IceBeast: Żeby wyprzedzić Boeinga podchodzącego do lądowania nie trzeba jechać 600.
300 wystarczy.