Witam, jestem tutaj świeży, zarejestrowałem się ponieważ mam poważny problem i nie wiem co robić. Słyszałem że wykopki mają ogromną moc i może coś zaradzą....



Do rzeczy.



W maju wysyłałem swojego laptopa do serwisu https://expressit.pl/

Serwis dostarczył mi etykietę DHL.

Wg śledzenia paczka dotarła do serwisu dnia 7 maja, niestety serwis stwierdził że nigdy nie otrzymali paczki z moim laptopem.



Złożyłem reklamację w DHL. po jakimś czasie DHL odpisał że paczka została prawidłowo dostarczona do serwisu, załączyli potwierdzenie odbioru paczki z podpisem, jak się później okazało podpisem właściciela serwisu.



Napisałem do serwisu o co chodzi, niech rozwiązują tą sprawę bo nie wiem co mam robić i co myśleć.



czas mijał, w końcu napisałem do nich wiadomość o treści:



"Czy dhl dał wam odpowiedź ponieważ z tego co wiem mają na to 30 dni. Ktoś musi odpowiadać za tą sytuację a ja od kogoś muszę oczekiwać w chwili obecnej sprzętu zamiennego bądź rekompensaty finansowej."



Na co dostałem dwie odpowiedzi:

" To proszę oczekiwać od DHL napiszemy Panu oświadczenie i będzie Pan robił co Panu się podoba z pańska przesyłka. Nie odpowiadamy za to co robi DHL jutro oświadczenie będzie na mailu i proszę z nim załatwić sprawę pomijając nas. "



"Nikt nam nie płaci za szukanie czyjejs zgubione przesyłki itraceniu czasu za to co zrobił DHL. Jak ma Pan potwierdzenie nadania proszę zgłosić interwencję i dochodzić swoich praw pomiędzy DHL a sobą a nie nas straszyć jakimiś rozszczeniami. Powodzenia bo od tego momentu nie zrobimy już nic żeby w tej sprawie pomóc. "



Trochę śmieszne podejście do klienta. Obawiam się czy kiedykolwiek odzyskam swój sprzęt, nadmienię że w cholerę czasu na niego zbierałem, kosztował ponad 7k a teraz nei mam ani kasy ani sprzętu....



Może ktoś napisać czy da się tu zamieszczać zdjęcia? Chętnie pokażę wam co pisał DHL oraz cały ten super serwis....

Ręcę opadają. Boję się że ktoś w serwisie zawinął mój lapto pod kórtkę i nic nie ugram....



Jest może jakiś rzecznik praw konsumenta któremu będę mógł zgłosić sprawę przez internet? Polski lub zagraniczny/europejski?



Wierzę że podsuniecie mi jakiś spoko pomysł i uda się rozwiązać tą sprawę i odzyskam laptopa....