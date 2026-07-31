Nareszcie cos sie zaczyna dziac. Potrzeba bylo "skrajnej prawicy" ktora dochodzi do głosu w kilku państwach. Pamietać trzeba że na granicy Polski i Białorusi cały czas działają lewackie hycle ktore biegaja za ludzmi ktorzy zaplacili za sama podroz samolotem do Mińska i sa wysylani dalej na nasz kierunek i jakmiś cudem udało im sie nie utopić na bagnach pogranicza.