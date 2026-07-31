Finlandia i Włochy stawiają ultimatum. Hiszpania zostanie wyrzucona z Schengen?
MSZ Finlandii oskarża Hiszpanię o całkowite zawiedzenie w ochronie granic UE i chce jej ze strefy Schengen. Mają poparcie Włoch. Kryzys wybuchł po niekontrolowanym przedostaniu się ok. 49 tys. migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta.Lokator87
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Komentarze (32)
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@PurpleHaze:
Polakow bedzie mniej, ale ludzi bedzie wiecej, w Nigerii macie wiecej ludzi mlodych niz w calej Europie, a to jeden kraj
Ale faktycznie gdzieś mieszkać będzie musiał, więc bogole co kupili po 15 mieszkań na wynajem będą wynajmować imigrantom.
A będzie ich stać? No wiadomo, że nie, ale oni to nawet mogą mieszkać w 10 osób w jednym mieszkaniu i się składać.
Co by się nie działo to rząd nigdy nie pozwoli na to by ceny mieszkań spadły. Za
@ty_O: właśnie sprawdziłem i się odniósł do tego, to ma coś do tego czy nie? XD
W sprawie legalizacji tych wcześniejszych pół miliona to byli i są migranci chrześcijańscy i hiszpańskojęzyczni z obu ameryk. Hiszpania nie legalizowała migrantów z krajów islamskich.