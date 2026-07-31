W Ciechanowie 50% miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania nie jest wyznaczona, a co za tym idzie nie trzeba za nie płacić, a mimo większość płaci i nie robi problemu. Przykład Ściegiennego jednokierunkowa. Po lewej stronie ulicy się płaci za postój, po prawej dosłownie 5m już nie. Na całym placu przed ratuszem opłata także jest dobrowolna. Mikołajczyka. Do skrzyżowania z Warszawską free (mimo, że jest się w strefie), dalej płatne.