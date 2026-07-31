456 skarg na opłaty parkingowe pod sklepami. UOKiK bada operatorów
W I półroczu 2026 r. do UOKiK wpłynęło 456 sygnałów, rok wcześniej 400. Klienci skarżą się na słabe oznakowanie, błyskawiczne opłaty i automatyczne odrzucanie reklamacji. Trwają postępowania wobec kilku firm.Palinek
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Komentarze (18)
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Jakby byl w moim sklepie automat przy wejsciu, gdzie sie wpisuje rejestracje, to bym sie pewnie stosowal. A tak to nie chce mi sie z tymi bilecikami biegac jak glupi. Olewam od zawsze.
Dajesz się dymać, i jeszcze się uśmiechasz.¯\(ツ)/¯
@Lotarientroll @jihaad44
mogło się w sumie od tego czasu to zmienić.