Prawie 5 tys. za pokój w akademiku. Obłożenie sięga 97 proc.
Prywatne akademiki oferują w Polsce 17,9 tys. miejsc, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich obłożenie przekracza 97 proc. Jednoosobowy pokój w Warszawie kosztuje nawet 4,8 tys. zł, zaś najtańszy - 2,6 tys. zł miesięcznie. Segment prywatny odpowiada już za 16 proc. całej bazy akademików.zwyklychlopakszary
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Komentarze (61)
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Przecież za tyle wynajmiesz całe mieszkanie w centrum.
@__MadCat: cały artykuł jest o stawkach miesięcznych a nie rocznych
Dzieci się nie rodzą a studentów coraz więcej ( ͡° ͜ʖ ͡°) ot ciekawostka.
@Morf: studiowanie to odkładanie bezrobocia na później. W dodatku wciąż panuje przekonanie, że papierek da dobrze płatną fuchę. Teraz z maturą, to można co najwyżej frytki smażyć w makdonaldzie albo sprzątać biura. Jeśli chce się mieć robotę siedzącą, to tylko studia. Najlepiej lekarskie albo prawnicze.
@Morf: uczelniom bardziej się opłaca przyjąć obcokrajowca na na uczelnie niż polaka
@Ztuus: niech budują państwowe, państwo ma ziemię i umie postawić na sobie cegły jedna na drugiej. Nic więcej tutaj nie potrzeba.
Skoro państwo buduje wodociągi i elektrownie to poradzi sobie ze stawianiem akademików
Wtedy do wynajęcia bęszie lażda dziura na rynku.
Inżynieryjne, w zasadzie każde, wszystkie inne ltórych rząd nie potrzebuje to płatne :)
Wyksztalcimy specjalistow i cyk na zachod wyjada
Inzynieryjne tez beda platne, przynajmniej tak metzen mowil
Później, czyli ok 3 roku przeniosłem się do najlepszego akademca w mieście i za pokój jednoosobowy z łazienką dzieloną na łącznie 3 pokoje i kuchnią na korytarzu płaciłem jakieś 400 zł. Warunki były na prawdę spoko.