Ja w 2009 roku płaciłem za miejsce w akademiku trzyosobowym 167 zł.

Później, czyli ok 3 roku przeniosłem się do najlepszego akademca w mieście i za pokój jednoosobowy z łazienką dzieloną na łącznie 3 pokoje i kuchnią na korytarzu płaciłem jakieś 400 zł. Warunki były na prawdę spoko.