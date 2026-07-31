Myślisz, że jesz lody? Nie daj się oszukać. Cała prawda o polskich lodach.
Myślisz, że jedząc lody, jesz lody. A prawda jest taka, że od lat 90. Często jesz coś, co udaje lody: aromat, barwnik i wzmacniacz smaku. Bez ani jednego owocu. W tym odcinku razem z Olkiem człowiekiem, który o lodach wie wszystko jeździmy po Krakowie i sprawdzamy lodziarniefakeman
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Komentarze (48)
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Od kiedy wyznacznikiem lodów są owoce?
@revente:
Przez cały filmik jest mowa o tym, że smaki mają być według tego gościa z składników naturalnych, czyli np. faktycznych owoców, ale tez np. naturalnej mięty, kakao itd. a nie ze sztucznych stworzonych w laboratorium aromatów.
Lody z gotowca(popularnie mówi się, że
za PRL w Polsce wymyślili "wędzenie" wędlin bejcą xD
@MarciNo75: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■