Myślisz, że jedząc lody, jesz lody. A prawda jest taka, że od lat 90. Często jesz coś, co udaje lody: aromat, barwnik i wzmacniacz smaku. Bez ani jednego owocu. W tym odcinku razem z Olkiem człowiekiem, który o lodach wie wszystko jeździmy po Krakowie i sprawdzamy lodziarnie