1. Prawo do wykonywania zawodu uzależnione od etatu dla państwowej placówki. Dostał darmowe studia za bańkę od państwa - to teraz niech odda w postaci usług.

2. Stawki odgórnie ograniczone i narzucone placówkom.

3. Scentralizowany system zapisów na wizyty do specjalistów oraz na badania.

4. Zwiększenie ilości miejsc na studia.

5. Obowiązkowe sloty na specjalizacje w państwowych placówkach

6. Inkwizycja, która tego pilnuje. Piony kierownicze lekarzy i inkwizycji spotykają się dopiero w Pokaż całość