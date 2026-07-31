Radiolog o cięciu zarobków: Za 3x mniejszą stawkę będziemy pracować 3x mniej
radiolog prof. Michał Podgórski - dziś mogę pracować za 800 zł na godzinę. Jeżeli stawka spadnie do 240 lub 360 zł za godzinę będę pracował odpowiednio mniej. Chciałbym żebyśmy dobrze się zrozumieli. Mój potencjał nie będzie w pełni wykorzystany, ponieważ nie zamierzam obniżać stawek za badanie.airaG
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Komentarze (58)
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@FrozenShade: Zamiast Lamborghini beda musieli kupowac Porsche... co za uciemiezona grupa spoleczna... Strasznie mi ich zal xD
Ha tfu!
Może on to wie i dlatego stara się wyciągnąć jak najwięcej forsy zanim jego specjalizacja podzieli los bendarzy, kłodziejów, mleczarzy i innych wymarłych zawodów?
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2. Stawki odgórnie ograniczone i narzucone placówkom.
3. Scentralizowany system zapisów na wizyty do specjalistów oraz na badania.
4. Zwiększenie ilości miejsc na studia.
5. Obowiązkowe sloty na specjalizacje w państwowych placówkach
6. Inkwizycja, która tego pilnuje. Piony kierownicze lekarzy i inkwizycji spotykają się dopiero w
A jak się nie podoba, to zapłać sobie za studia z kieszeni i prowadź prywatną klinikę gdzie pracujesz ile chcesz i bierzesz za to ile chcesz. Oczywiście pod kontrolą, taką jak kierowcy zawodowi, bo ryzyko że skrzywdzą kogoś będąc przemęczeni w