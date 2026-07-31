"Proszę ukarać rolnika za kombajn po 22." Burmistrz Kleczewa nie wytrzymał
Burmistrz początkowo potraktował tę informację jako żart...AgroProfil
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Burmistrz początkowo potraktował tę informację jako żart...AgroProfil
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Działania zwiazane z wykonywana pracą rolną na polu trudno uznać za zakłócanie porządku publicznego.
Wiẹc właściwie tą skargę można w klopie spocić.
https://www.youtube.com/shorts/GMU9FdJRLrk
W innych krajach jest podział na strefy pól i farm oraz strefy mieszkalne. Domy w małych miasteczkach, wokół duże tereny niezamieszkałe.
W Polsce wszystko jest posrane. Pola w kawałeczkach gdzie taki kombajn musi jeździć tu skosić hektar, tam dwa.
@armin-van-kutonger: ach ten zgnily przeregulowany lewacki zachod ( ͡º ͜ʖ͡º)
Dodatkowo nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. Jest co najwyżej zakłócanie miru domowego, które może działać nawet w dzień, np. gdy ktoś w bloku gra na
Gdzie są jednak Ci wójtowie wiosek i miasteczek gdzie rolnikom wystawiano mandaty bo, hałasują, gnojówka śmierdzi i kurzą ? Bo niektórym "miastowym" się w dupach poprzewracało.
Ja jestem miastowy w 100%, miasto to mój żywioł, ale wiem, że to co jem nie powstaje w jakiś wyimaginowanych katakumbach pod biedronkami, lidlami czy żabkami.
Wieś to w
Twoje rozumowanie zawarte w Twojej wypowiedzi nasuwa mi tylko jeden komentarz: "Wykonywaliśmy tylko rozkazy!".
Tylko które prawo łamie pracujący kombajn po 22? Masz na myśli zakłócanie porządku publicznego?
Niektórzy ludzie to ameby umysłowe i tyle w temacie.
Nie mówcie tylko ludziom jak i z czego robi się żelatynę czy popularne galaretkowe "misie" XDD