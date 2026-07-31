Widzę, że sytuacja analogiczna do tej, że ktoś przeprowadza się w okolice lotniska, wysypiska, toru wyścigowego, huty itp.. Jeżeli przeprowadzasz się w takie miejsce, to normalne, że tam będzie hałas i to Ty jako osoba, która jest tam "druga" powinieneś dostosować się do tych niedogodności.



Dodatkowo nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. Jest co najwyżej zakłócanie miru domowego, które może działać nawet w dzień, np. gdy ktoś w bloku gra na Pokaż całość