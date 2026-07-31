jak ktoś wcześniej już napisał: jakby czekali na karetkę to okazałoby się że wynajęcie karetki to najlepszy sposób na zamach na prezydenta / premiera. Zatrzymać ich na drodze a dalej już z górki. Było już kilka identycznych znalezisk przez ostatnie kilkanaście lat.

Pewnie ktoś może napisać że jak to, jaki zamach u nas, a w ogóle to im się należy, itp. Że może być zamach, ale dlaczego życie prezydenta ma być więcej Pokaż całość