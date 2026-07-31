Lublin: Karetka na sygnale musiała czekać na przejazd rządowych limuzyn
Lublin w ostatnich dniach był miejscem wizyt wielu ważnych polityków. Użytkownik FB nagrał przejazd najprawdopodobniej rządowych limuzyn ulicami miasta. Aby pojazdy mogły przemieszczać się bez przeszkód, policja zatrzymała ruch na skrzyżowaniach - na jednym z nich utknęła karetka na sygnalecepheus
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Komentarze (26)
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Pewnie ktoś może napisać że jak to, jaki zamach u nas, a w ogóle to im się należy, itp. Że może być zamach, ale dlaczego życie prezydenta ma być więcej
@mazaq1: to są średni politycy średnuego państwa w europie xD
To nie prezydent Usa czy rosji z walizką atomową za pazuchą. Litości