Drogowy recydywista omal nie zabił 17-letniego chłopaka.
Ma cofnięte prawo jazdy, spowodował trzy wypadki po spożyciu alkoholu. Był kilkukrotnie karany za jazdę po alkoholu, a mimo to wciąż wyjeżdżał na drogi. Dopiero gdy ciężko ranił 17-letniego Bartka prokuratura wystąpiła o jego areszt. Człowiek Ewidentnie do odizolowania i leczenia.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
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Komentarze (45)
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@michalcorobisz: dokładnie, zobacz jeszcze jak sprytnie wcisnął tam populistyczny temat o babci…
@snorli12: Ale czeka, skala powala, 36 tys. kierowców ma po kilka zakazów prowadzenia.
https://wykop.pl/link/7987799/zakaz-prowadzenia-pojazdow-do-kolekcji-rekord-to-17-zakazow
Zakaz prowadzenia pojazdów do kolekcji - rekord to 17 zakazów
@Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen: jak było trzeba to policja karała lub zgarniała za brak knebla na twarzy albo za to że legalnie miałeś otwartą restaurację w czasach wirusa celebryty. Po prostu tutaj poszkodowany jest Kowalski a tam polityk i korporacja która chce potestować swoje preparaty eksperymentalne. Mocni wobec słabych, słabi wobec mocnych. Polska Policja.
Komendant do wywalenia razem z rzecznikiem unikającym telefonów. Ta Halicka też kapitalna kobitka. Podpisana jako oficer prasowy i pierwsze co ma do powiedzenia, że nie chce odpowiadać, bo nie zna przyczyny wypuszczenia sprawcy.