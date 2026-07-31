Gość bardzo dziwnie mówi i rozumuje. Albo sobie zlasował mózg alkoholem, albo jakiś czub (zaniki pamięci jak w Cure xD). Człowiek do utylizacji, bo do kamieniołomów się nie nadaje.



Komendant do wywalenia razem z rzecznikiem unikającym telefonów. Ta Halicka też kapitalna kobitka. Podpisana jako oficer prasowy i pierwsze co ma do powiedzenia, że nie chce odpowiadać, bo nie zna przyczyny wypuszczenia sprawcy.