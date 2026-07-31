Nielegalna lakiernia za oknem. Właściciel twierdzi, że "tworzy sztukę"
Trzy metry od domu pani Emilii w warszawskiej Wesołej działa nielegalny zakład blacharsko-lakierniczy. Mieszkańcy od lat żyją w hałasie i chemicznym smrodzie, przez który w upały nie mogą otworzyć okien. Mimo nakazu likwidacji komory lakierniczej i kontroli urzędników, prace wciąż trwają również nmastodont54
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Komentarze (44)
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Na miejscu ludzi, jak tylko koleś zacząłby lakierować samochód to natychmiast bym zaczął czymś pylić.
Dmuchawa do liści i wiatrak oraz drobny piasek.
Koleś by 3 razy miał zostaną robotę to by się nauczył.
Oczywiście nie pylipbym od tak tylko ustawił przy płocie małą sztalugę i uprawiał sztukę... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@konkarne: Pomyslalem o gasnicy proszkowej... moze byc nawet taka stara, juz bez certyfikatow ;-) Nie wyglada zeby gosciu mial tam komore laminarna z porzadnymi filtrami :-)
Jakbym mial takiego sasiada to nawet noca bym podszedl i wymalowal mu... proszkowo (ale bez utwardzania!) ta kabine lakiernicza ;-)
Niby na wykopie mamy samych menadżerów, inżynierów itp. a nikt nie wie że tu idzie robić co się chce.
@mastodont54: Ale robotę robi dobrą, nie da się ukryć. Tylko ta nieszczęsna lokalizacja..
Tak więc właścicielka prowadzi sobie te herbaciarnie nadal.
I ona zna się z mentzenem.
Machanie pędzelkiem przy sztaludze to co innego niż napieprzanie w bębny albo cięcie stali i spawanie jej w fikuśne kształty.
To, że ktoś sobie traktuje to jak działalność artystyczną nie znaczy, że nie jest to również działalność "produkcyjna", "przemysłowa" czy zwyczajnie uciążliwa.
A mój komentarz odnosił się do określenia hasła "co tam było pierwsze" jako modnego, a jednocześnie bez
Więc albo ktoś się na to zgodził, albo kupił i zastał stan już po zgodach. Inaczej nie ma bata, żeby 3 metry od okna ktoś miał budynek sąsiada.
Więc pewnie tytuł klikbajtowy byłby lepszy: "Sąsiad lakieruje u mnie
@smiech2: 4 metry, 5 metrów jest dla budynków ponad 4 kondygnacje nadziemne
1. 5 Jeżeli z przepisów § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 i § 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości