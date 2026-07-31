Jakie 3 metry? Prawo budowlane zabrania budowy domu w odległości mniejszej niż 5m od granicy działki. A jeśli jest bliżej, to bez okien musi być. I za zgodą sąsiada. Tak samo w drugą stronę.

Więc albo ktoś się na to zgodził, albo kupił i zastał stan już po zgodach. Inaczej nie ma bata, żeby 3 metry od okna ktoś miał budynek sąsiada.

Więc pewnie tytuł klikbajtowy byłby lepszy: "Sąsiad lakieruje u mnie Pokaż całość