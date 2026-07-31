Kierowca autobusu potrącił smietelnie pasażerkę. Miasto nie widzi problemu.
Miasto ignorowało problemy w autobusach. W konsekwencji zginęła kobieta.AndrzejInstruktor
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Miasto ignorowało problemy w autobusach. W konsekwencji zginęła kobieta.AndrzejInstruktor
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Komentarze (21)
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Tak samo w powyższym wykopalisku, były między innymi niesprawne hamulce przystankowe. Nie do pomyślenia.
Co za przypadek.
Gdzie nie pojedziesz, pojazdy są w stanie sypkim.
A w co drugim mieście latają legendy, jakoby ITD stała przed zajezdnią i sprawdzała autobusy i zabierała dowody rejestracyjne, po czym okazywało się że 90% floty nie mogła jeździć, a prezes zakładu wykonał telefon do prezydenta miasta, a następnego dnia komendant policji stał pod bramą zajezdni z dowodami rejestracyjnymi w zębach. Albo, że komunikacji miejskiej się nie
Miasto ma rację
To po co wogóle są ci kierowcy? Skoro bez automatyki już sobie nie radzą z bezpiecznym wożeniem ludzi. Kiedyś wogóle nie było automatyki i jakoś sobie dawali radę.
@AndrzejInstruktor: Na 100%, polski nie jest Twoim pierwszym językiem.
Poza tym to skoro autobus był niesprawny to kto się podjął jazdy tym autobusem? I kto nie patrzył w lusterko?
A najważniejsze jak można najechać autobusem na kogoś kto poprawnie wyszedł na przystanek? Czy może babka wyszła i dopiero się przewróciła i wpadła na ulicę, a więc to nie wina otwartych drzwi i hamulca tylko braku obserwacji u kierowcy?
Bo to jest
Sam kiedyś byłem świadkiem bardzo podobnej sytuacji na Ukrainie. Kierowca ruszał i jednocześnie zamykał drzwi, gdy pasażerka jeszcze wysiadała. Po to jest hamulec przystankowy. Czy działał? O to jest pytanie.