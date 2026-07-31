Czyli co, autobusy to zułoo i wracamy do prywatnych samochodów?

Poza tym to skoro autobus był niesprawny to kto się podjął jazdy tym autobusem? I kto nie patrzył w lusterko?

A najważniejsze jak można najechać autobusem na kogoś kto poprawnie wyszedł na przystanek? Czy może babka wyszła i dopiero się przewróciła i wpadła na ulicę, a więc to nie wina otwartych drzwi i hamulca tylko braku obserwacji u kierowcy?

Bo to jest Pokaż całość