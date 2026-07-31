Powrót króla polskich pól! Po 40 latach w Polsce znów wykluły się dropie
To wiadomość, która raduje serce każdego patriotycznie nastawionego Polaka.jefim37
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To wiadomość, która raduje serce każdego patriotycznie nastawionego Polaka.jefim37
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Komentarze (16)
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Dokładnie nie będzie nam tu niemiecki ptak chodził po Polskiej ojcowiźnie!!!!!!1 najpierw zaczyna się sprowadzeniem tu niemieckich ptaków a potem NIEMCY nie jacyś tam naziści a NIEMCY mordują POLAKÓW!!
Komentarz usunięty przez autora
Niebywały sukces miłośników długich luf xD