Podsumowując artykuł, bo pewnie niektórzy nie przeczytają - miłośnicy długich luf sprowadzili z niemiec osiem jajek i je wykluli w inkubatorze xD Ptak przebywa w zamkniętym środowisku, jak go wypuszczą to w tydzień populacje załatwią kunolisy do spółki z jeżdżącymi szybko, ale bezpiecznie.



Niebywały sukces miłośników długich luf xD