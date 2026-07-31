Znany szpital kieruje rodziny w ręce zakładu pogrzebowego. Ujawniamy dokument
Rodziny pacjentów zmarłych w warszawskim szpitalu na Banacha w chwilach największego szoku są odsyłane do chłodni prowaddarino
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Rodziny pacjentów zmarłych w warszawskim szpitalu na Banacha w chwilach największego szoku są odsyłane do chłodni prowaddarino
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Komentarze (20)
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@Cztero0404: i jeszcze wzięli kasę za wiedźmina który usunął rzekomego utopca powstałego przez to
Władze szpitala sprywatyzowaly chlodnie szpitalną, dzierżawiac prosektorium. Teraz rodziny maja pretensje ze ta firma namawia ich na ich usługi.
Co z tym mają wspolnego lekarze? Nie wiem.