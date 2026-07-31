Poznański ratusz kłamał. Widzieli dowody sygnalistki: VIPy przodem w szpitalu
Urząd Miasta i kierownicy największej przychodni w Wielkopolsce próbowali ukryć prawdę o błyskawicznych terminach dla lokalnych VIPów i łamaniu praw pacjentów. Fragment świeżego reportażu Julii Zygmunt w Pulsie Dnia.marian-malarian
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Komentarze (26)
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ZIOBRO ZDZIWIENIA
- że w mieście nie rządzi PiS
- że Poznań ma łatkę najbardziej lewackiego miasta w Polsce.
Wszystko inne to tematy przynajmniej drugorzędne.
Na zachodzie sie innaczej kradnie, w dużo bardziej zawoalowany sposób.
Jeśli myślisz że zachod jest mniej skorumpowany to jesteś młody i/lub naiwny.