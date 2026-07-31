No i co z tego, że kłamał. Skończy się jak zawsze - oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią, ale oni też wiedzą, że my sami wiemy, że nic z tym nie zostanie zrobione. Ważne, żeby nigdy się nie przyznawać i dawaj, na bezczela, jakoś to będzie, nikt wpływowy palcem nie kiwnie, chyba że już szambo wybije zupełnie. Ale na tej systemowej hipokryzji i kolesiostwie polegają wszyscy. Przecież co to jednego Pokaż całość