Rekordzista ma 17 zakazów prowadzenia. Rząd chce wysyłać recydywistów do więzien
Ponad 207 tys. kierowców ma aktywny zakaz prowadzenia. Rekordzista zebrał ich 17, a rząd zapowiada obowiązkowe więzieniefrancuskie
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Ponad 207 tys. kierowców ma aktywny zakaz prowadzenia. Rekordzista zebrał ich 17, a rząd zapowiada obowiązkowe więzieniefrancuskie
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Komentarze (80)
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@ipkis123: czyli chcesz powiedzieć że obecne przepisy dopuszczają tylko wydanie zakazu? I nic więcej nie da się zrobić?
Finansowe kary mogą niektórych nie boleć i nie są widoczne w otoczeniu doradcy więc nie odstraszają
Pierwszy zakaz prowadzenia - gruby mandat lub konfiskata samochodu i ostrzeżenie- ogarnij się bo od tej pory będzie tylko gorzej.
Drugi zakaz prowadzenia - bezdyskusyjna konfiskata samochodu (tutaj i w każdym poniższym punkcie), doi tego dwa tygodnie w areszcie bez możliwości wywinięcia się - niewiele, nikogo specjalnie nie zaboli, ale daje
Jedyne co naprawdę boli każdego to właśnie natychmiastowe zatrzymanie na kilkanaście lub kilkadziesiąt dni.