Już kiedyś o tym pisałem i powtórzę - to jest dobry pomysł, ale powinien działać stopniowo i kara powinna być nieuchronna.



Pierwszy zakaz prowadzenia - gruby mandat lub konfiskata samochodu i ostrzeżenie- ogarnij się bo od tej pory będzie tylko gorzej.

Drugi zakaz prowadzenia - bezdyskusyjna konfiskata samochodu (tutaj i w każdym poniższym punkcie), doi tego dwa tygodnie w areszcie bez możliwości wywinięcia się - niewiele, nikogo specjalnie nie zaboli, ale daje Pokaż całość