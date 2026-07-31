Oto konkretne kwoty. Ujawniamy wynagrodzenia władz Szpitala Głogowskiego
Temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia od kilku tygodni budzi ogromne emocje w całej Polsce. Dyskusja dotyczy nie tylko zarobków lekarzy, ale również osób zarządzających placówkami medycznymi. Do naszej redakcji zgłosili się czytelnicy, którzy pytali o wynagrodzenia władz Szpitala Głogowskiego.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (2)
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W skrócie: Dwie osoby zarabiają po 22k brutto
Streszczenie żebyście nie nabijali reklam
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