Temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia od kilku tygodni budzi ogromne emocje w całej Polsce. Dyskusja dotyczy nie tylko zarobków lekarzy, ale również osób zarządzających placówkami medycznymi. Do naszej redakcji zgłosili się czytelnicy, którzy pytali o wynagrodzenia władz Szpitala Głogowskiego.