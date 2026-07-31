Leżę właśnie w szpitalu po zabiegu kolana. Po operacji potrzebna jest orteza, więc szpital z dumą proponuje zakup z refundacją NFZ w wysokości 450 zł.

Cena ortezy? 700 zł. Czyli po refundacji muszę dopłacić 250 zł.

Z ciekawości sprawdziłem internet. Dokładnie ta sama orteza kosztuje... 236 zł. Bez żadnej refundacji.

Najlepsze jest to, że to nie pierwszy raz. Kilka lat temu miałem bardzo podobną sytuację i również kupowałem sprzęt w przychodni przy szpitalu. Wtedy także ceny były wyraźnie wyższe niż na zwykłym rynku.

Trudno się potem dziwić, że pacjenci zaczynają zadawać pytania, czy system refundacji zawsze działa tak, jak powinien. Z mojej perspektywy wygląda to jak kolejny przykład zawyżonych cen sprzętu medycznego, na którym ostatecznie traci NFZ.