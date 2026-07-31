Leżę właśnie w szpitalu po zabiegu kolana. Po operacji potrzebna jest orteza, więc szpital z dumą proponuje zakup z refundacją NFZ w wysokości 450 zł.
Cena ortezy? 700 zł. Czyli po refundacji muszę dopłacić 250 zł.
Z ciekawości sprawdziłem internet. Dokładnie ta sama orteza kosztuje... 236 zł. Bez żadnej refundacji.
Najlepsze jest to, że to nie pierwszy raz. Kilka lat temu miałem bardzo podobną sytuację i również kupowałem sprzęt w przychodni przy szpitalu. Wtedy także ceny były wyraźnie wyższe niż na zwykłym rynku.
Trudno się potem dziwić, że pacjenci zaczynają zadawać pytania, czy system refundacji zawsze działa tak, jak powinien. Z mojej perspektywy wygląda to jak kolejny przykład zawyżonych cen sprzętu medycznego, na którym ostatecznie traci NFZ.
Refundacja po szpitalnemu czyli jak zaoszczędzić, wydając więcej
Leżę właśnie w szpitalu po zabiegu kolana. Po operacji potrzebna jest orteza, więc szpital z dumą proponuje zakup z refundacją NFZ w wysokości 450 zł.Cena ortezy? 700 zł. Czyli po refundacji muszę dopłacić 250 zł.Z ciekawości sprawdziłem internet. Dokładnie ta sama orteza kosztuje... 236 zł. Bez żadBobobsob
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Komentarze (24)
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Nie, nie NFZ, tylko społeczeństwo na grubej niegospodarności
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenia-opieki-zdrowotnej-finansowane-ze-srodkow-17127716/art-162
Refundacja NFZ na aparat CPAP (kod zaopatrzenia U.02.01) wynosi 1890 zł dla dorosłych (90% z limitu 2100 zł) oraz 2100 zł dla dzieci do 18. roku
Ale jestem zdania, że jest ważniejsza rzecz. Ortezę mam. Założyłem ja dosłownie 3 razy jak w tydzień po operacji byłem na fizjoterapii. Ale właściwie mógłbym bez niej. Psychicznie może pomaga, ale fizycznie raczej nie ma sensu po operacji nosić. Uciska, powoduje puchnięcie oraz przykurcze.
A twoja sytuacja to taka w miarę lajtowa. Sam acl to ludzie powinni zacząć chodzić właściwie dzień dwa po operacji. Ja niestety szycie łąkotki przyśrodkowej i samo
Aaa i tam na imprezach to raczej teraz wolne i przytulane ;-)