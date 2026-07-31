Dla tych co piszą "hehe wykopki ... oni są w Ceucie, dalej w Afryce" otóż moi mili Ceuta jest już w strefie Schengen. Obowiazuje tam niby specjalny reżim, ale lewe rządy Hiszpanii nie traktują tego poważnie, przełom nastąpił 8 lipca 2026, kiedy sąd najwyższy Hiszpanii stwierdził, że nie można już zawracać inżynierów z granicy, że każdy ma prawo ubiegać się o azyl ( ʘ ‿ ʘ )