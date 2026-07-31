Włochy chcą wykluczenia Hiszpanii z Schengen!
Włoscy politycy wzywają do wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen. To pokłosie sytuacji w Ceucie, hiszpańskiej enklabuont666
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Włoscy politycy wzywają do wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen. To pokłosie sytuacji w Ceucie, hiszpańskiej enklabuont666
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Komentarze (139)
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A jak przestają to granice Schengen się przesuwa a państwo które się nie wywiązuje z umów się wyklucza.
Bo albo się bawimy w bezpieczną Europę albo nie.
@buont666: no właśnie, bawimy się, a nie robimy.
2. Wymuszaj od własnych obywateli przekraczających granice zewnętrzne Schengen dokumentów osobistych, podróżnych, celnych. Wlepiaj kary. Bądź surowy.
3. Ale wpuszczaj roszczeniowy motłoch bez dokumentów, bez wykształcenia, bez zasad moralnych, bez ambicji, bez filtrowania, bez weryfikacji tożsamości.
4. Obrzucaj się nawzajem oskarżeniami, kto s--------ł sprawę.
4.76. Bóldup o zamykanie granic wewnętrznych dla własnych obywateli w sprawach o
Jednak nadal to (tylko nieco) mniejszy problem, bo wiemy kogo wpuszczamy. Są jakieś dokumenty.
Całe 60 żołnierzy XDDD
I 26 wykopkow przeczytalo ta idiotycxna propozycje i klapnelo uszkami xddd ten portal naprawde iq ponizej 80 bedzie srednia
https://www.polgeonow.com/2020/03/what-is-schengen-list-countries-map.html