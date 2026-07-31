Właściciel Circle K przejmuje Grupę Żabka. Wykłada 32 mld zł
Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel m.in. stacji paliwowych Circle K i sieci sklepów convenience, w ramach wezwania zamierza przejąć Grupę Żabka, wyceniając ją na 32 mld zł. Porozumiał się już co do kupna akcji z głównymi inwestorami i menedżerami Grupy Żabka.byferdo
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Komentarze (59)
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Wystarczyło, żeby zmusić ajentów do:
-trzymania jako takiej czystości, zamiast klejących się lad pamiętających czasy PRL
-długie godziny otwarcia i pilnowanie tych godzin, a nie na zasadzie od 10 do 18 i ogólnie to będzie otwarte jak mi się chce
-płatnościami bezgotówkowymi, a nie kartą to od 25zł
-działającymi lodówkami, a nie lodówki wyłączamy na noc, a w upał lodówek włączać nie będę, bo
@elo345: wygoda + "czas to pieniądz". Żabek jest tak dużo, że jak masz do wyboru iść minutę albo pięć w jedną stronę żeby kupić parę rzeczy, to wybór jest oczywisty.
I Grażyny od razu dumne.
@Kowal13: co ciekawe dalej się znajdują chętni, mimo wielu historii jak to ktoś skończył z długami - i to takimi po dwieście tysięcy. ta cała franczyza jest rakiem, za który ktoś powinien się wziąć, ale to dopiero po przejęciu przez kanadyjczyków pewnie.