Zadziwiające, jak Żabka potrafiła wykosić wszystkie małe sklepy "na rogu" mimo wyższych cen.

Wystarczyło, żeby zmusić ajentów do:

-trzymania jako takiej czystości, zamiast klejących się lad pamiętających czasy PRL

-długie godziny otwarcia i pilnowanie tych godzin, a nie na zasadzie od 10 do 18 i ogólnie to będzie otwarte jak mi się chce

-płatnościami bezgotówkowymi, a nie kartą to od 25zł

-działającymi lodówkami, a nie lodówki wyłączamy na noc, a w upał lodówek włączać nie będę, bo Pokaż całość