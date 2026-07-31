Kolejna firma robi z ojców nieudaczników
Tym razem tmobile uznało, że przedstawienie ojca jako nieudacznika żyjącego tylko przeszłością to dobry pomysłRomanKarburator
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Tym razem tmobile uznało, że przedstawienie ojca jako nieudacznika żyjącego tylko przeszłością to dobry pomysłRomanKarburator
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Komentarze (124)
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Klasyczny schemat głupi ojciec i rozgarnięta matka z córkami pokazująca mylisz się.
Nawet chciałem sobie wrzucić na mikroblog ale uznałem że zostanę zjechany za czepianie się.
Ale wyobraźcie sobie jaki byłby kwik gdyby zamienili role.
@uciuuu: Można nie kopać nikogo? Także "kwik" słuszny.
@uciuuu: Hmm, czyli społeczny rewanżyzm historyczny lekiem na niesprawiedliwość? Czyli z jednej strony uznajemy że przez wiele lat kobiety były niesprawiedliwie ukazywane w pop kulturze i mediach to teraz "dojebiemy tym drugim" dla wyrównania? Idąc tym tokiem myślenia to po wojnie powinni zagazować trochę Niemców w odwecie...
https://m.youtube.com/watch?v=VprIbx4QkPc&pp=ygUaUmVrbGFtYSBrYXd5IHogbGF0IDUwLiBVc2E%3D&ra=m
https://www.facebook.com/share/v/19Pf5FnvaA/
@PIAN--A_A--KTYWNA:
jakby zrobić szerszą ankietę wśród użytkowników to wyjdzie, że każda jest dla debili i wszędzie jest źle
Wyjmijcie kij z du@# ¯\(ツ)/¯
Tyle ile ludzi tyle będzie interpretacji.
A mężczyzna nawet jak nie jest specjalistą i chociaż próbuje i zabrał ich na wycieczkę. Każdy by chciał mieć takiego ojca, bo wielu to tylko pijacy siedzący na kanapie.