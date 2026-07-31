Lekarz potrącił kobietę w ciąży i dziecko. Nie udzielił im pomocy, oboje zmarli.
Wysiadł z auta, zadzwonił do syna i po lawetę, zbierał odłamki auta i powiadomił szpital że się spóźni. Nie udzielił pomocy ofiarom, mimo że na początku twierdził przed sądem że tak zrobił. Małgorzata i jej córka zginęły niedaleko domu. Obrońcy wskazywali że zasłabł za kierownicą z cukrzycy.iggy_p
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Komentarze (70)
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Komentarz usunięty przez autora
Podszedl zawołał 1600zl za konsultacje cito ma czwartek
A nie uważasz, że pewna degrengolada jest winą samych medyków?