Jak dla mnie jest to głupie wręcz debilne. To zaraz będziemy musieli w sypialni słupki stawiać aby ci ktoś samochodem nie wjeżdżał? Całe miasto z------e słupkami ma być? A wystarczy po prostu mandaty n---------ć. Za mało policjantów? Przecież wystarczy wystawić jeden mandat i macie dniówkę dla jednego krawężnika a jak widać tam są żniwa. Wystarczy zmienić przepisy aby kasa trafiała tam gdzie trzeba. Albo jeszcze lepiej - niech obywatele zgłaszają wykroczenia i Pokaż całość