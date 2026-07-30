Na Wiertniczej zakwitły słupki
W wyniku działań kierowców, którzy codziennie rozjeżdżali chodnik i kilku filmików Konfitury i Samochodozy na warszawskim Wilanowie przy Wiertniczej postawiono masę słupków po to, żeby uniemożliwić kierowcom jazdę po chodniku. Szkoda, że nie wystarczyło wystawienie kilkunastu mandatów przez policjępanDocent
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Komentarze (39)
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Powinien Konfitura postawić tam sobie leżaczek z parasolem, tak na parę dni, i z drinkami pozdrawiać miejscową patologię samochodową xd
@mp0011: z jednej strony piękne z drugiej to najlepszy dowód na nieudolność Policji, Straży Miejskiej i kapitulacje państwa jako całości. W cywilizowanym kraju możesz chodzić po chodniku bez potrzeby wymijania słupków.
Politycy w 100% przemieszczają się samochodami więc problem nie istnieje. A obywatele nie mają platformy do opłacania/lobbowania za konkretnymi zmianami prawnymi. Takie rzeczy to tylko dla wielkich firm i milionerów.
@Latarenko: Patologią polskiego prawa jest pomysł że jakiś krawężnik powinien według własnego widzimisię decydować czy ktoś zapłaci 1500zł kary + punkty czy dostanie "pouczenie". Policja nie jest od pouczania tylko egzekucji prawa, to powinno być dawno wywalone bo dodatkowo jest wysoce korupcjogenne.
Nie znam gościa tak naprawdę, ale wskoczyłbym za nim w ogień. Przez te kilka lat swojej działalności udowodnił że jest to prawdziwy bohater, coś jak Batman tylko bez obcisłego kostiumu
Pamiętaj jednak, że on też nie jest święty, robi inne głupie rzeczy i się do tego przyznaje.
@inflacja_biedaku: Debilne nie, ale powinno być stosowane jako ostateczne rozwiązanie.