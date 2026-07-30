Nowa ekonomia rządzących: dodatkowy podatek obniża ceny paliw
Nowa ekonomia rządzących: dodatkowy podatek obniża ceny paliw. To odkrycie zasługuje na Nobla w dziedzinie absurdu. Szczegóły w Życiu Stolicy.Agroinfo
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Nowa ekonomia rządzących: dodatkowy podatek obniża ceny paliw. To odkrycie zasługuje na Nobla w dziedzinie absurdu. Szczegóły w Życiu Stolicy.Agroinfo
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Komentarze (21)
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@Wolfiq3D: zapomniałeś napisać NO JAK TAM BRYGADA UŚMIECHACIE SIE xxDDDDDD
To wszystko to chyba jednak tragikomedia.