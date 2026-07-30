Nie Rosja, a TVRepublika jest obecnie największym zagrożeniem dla Polski.

Ta skrajnie antypolska stacja uprawia propagandę rodem z nazistowskich Niemiec, niebywała agresja, szczucie, manipulacja i podprogowy przekaz.

Całe szczęście trafia już tylko do starszych osób, którym zdrowie i kondycja z racji wieku nie pozwalają na jakieś akty agresji, poza pojedynczymi wybrykami.

Do jak wielu rodzinnych kłótni, rozpadów rodzin doprowadziła, to ciężko zliczyć.

Czysty fanatyzm podsycony podprogową propagandą i agresją.



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