Wielka awantura na antenie TV Republika. Kłeczek wyrzucił posła. "Możesz przesta
Polecam obejżec, Kłeczek ostro odjechał, niwiele brakowałoby i by gościowi lufe sprzedał na dowidzenia. Koleś ma coś nierówno pod sufitem.xpear
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Polecam obejżec, Kłeczek ostro odjechał, niwiele brakowałoby i by gościowi lufe sprzedał na dowidzenia. Koleś ma coś nierówno pod sufitem.xpear
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Komentarze (46)
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Ta skrajnie antypolska stacja uprawia propagandę rodem z nazistowskich Niemiec, niebywała agresja, szczucie, manipulacja i podprogowy przekaz.
Całe szczęście trafia już tylko do starszych osób, którym zdrowie i kondycja z racji wieku nie pozwalają na jakieś akty agresji, poza pojedynczymi wybrykami.
Do jak wielu rodzinnych kłótni, rozpadów rodzin doprowadziła, to ciężko zliczyć.
Czysty fanatyzm podsycony podprogową propagandą i agresją.
I
@elo345: a skąd domniemanie że hatfuu rosja nie jest inspiratorem i beneficjentem rzeczywistym?
@rudy_z_grochowa: mówisz że takie zapotrzebowanie rynku. A może takie zapotrzebowanie ma dyktator dazacy do władzy? Porównaj tvzarublika do tego co jest w Rosji.
Tam też jest zapotrzebowanie, czy może dyktator sieje propagandę, żeby lud się
https://youtu.be/CSUYYV8HwT4
co zrobić?