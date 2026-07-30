UEFA ogłosiła bojkot wszystkich rozgrywek FIFA!
UEFA poinformowała, że podjęła decyzję o zbojkotowaniu wszystkich rozgrywek organizowanych pod egidą FIFA.tylko_zerkam
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UEFA poinformowała, że podjęła decyzję o zbojkotowaniu wszystkich rozgrywek organizowanych pod egidą FIFA.tylko_zerkam
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Komentarze (26)
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@Bijelodugme: Ale o czym ty bredzisz, federacje piłkarskie łacznie z PZPN są całkowicie prywatne.
nie mogli już tego czwartego zrobić nie wiem, w Zabrzu, albo nawet chociaż w Częstochowie?
@Bijelodugme: Ale to są prywatne organizacje.
@Kudlaty777: ale to jest wspólna decyzja 55 organizacji
Spokojnie, jak nie UEFA to FIFA wymusi bojkot. Jak nie teraz to za kilka lat jak wyjdzie na to, że trzeba płacić za udział w imprezie
( ͡° ͜ʖ ͡°)