Obie organizacje są siebie warte. Ogólnie to bardzo dobry pomysł by przenieść to w prywatne ręce. Dość dojenia państw pod płaszczykiem "promocji", a te łzawe teksty o "dobru piłki" niech sobie darują, to od dziesiątek lat jest tylko i wyłącznie rozrywka dla pieniędzy i nic ponadto. Jedni i drudzy od lat robią z tego coraz większą farsę dopuszczają do finałowych rozgrywek jak nie pół świata to trzy czwarte kontynentu, by sprzedać jak Pokaż całość