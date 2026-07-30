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No ja nie mogę. Facet stracił rękę w wyniku błędu medycznego i musiał pierdzielić się z tym po sądach przez DZIESIĘĆ LAT żeby dostać odszkodowanie.Nie mówiąc już o tym, że gdyby był tzw. VIP-em, to nigdy by ręki nie stracił, bo lekarze by wycałowali każdy fragment jego ciała i przy najmniejszej skardze wykonali kompleksowe badania. Ale ponieważ był zwykłym zwyklakiem - spuścili go po rynnie.BTW: ciekawe, czy ZUS dał