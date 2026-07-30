Afera w Pabianicach! Amputowali mu rękę, choć była tylko złamana!
Skandal w Pabianicach. Jak poinformował Dziennik Łódzki do tamtejszego Centrum Medycznego trafił pan Krzysztof, 35-letni inżynier, który przewrócił się i złamał rękę. Lekarze mieli tylko założyć gips. Skończyło się na dramatycznej walce o życie na stole operacyjnym w szpitalu im Kopernika w Łodzi.Mneo
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Komentarze (39)
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To zdjęcie ze stocka więc typ tylko udaje. Dla jego dobra lepiej jednak by więcej tego nie robił bo ekipa z Łodzi może chcieć go przewieźć do prawdziwego
https://radiolodz.pl/blad-lekarski-poskutkowal-amputacja-reki-teraz-otrzyma-prawie-milion-zlotych-odszkodowania,593690/
Nie mówiąc już o tym, że gdyby był tzw. VIP-em, to nigdy by ręki nie stracił, bo lekarze by wycałowali każdy fragment jego ciała i przy najmniejszej skardze wykonali kompleksowe badania. Ale ponieważ był zwykłym zwyklakiem - spuścili go po rynnie.
BTW: ciekawe, czy ZUS dał