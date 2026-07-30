Mocny tekst. Kolejny przykład bilokacji lekarza, który skończył się ogromną niepełnosprawnością pacjenta. Fałszowanie dokumentacji medycznej. Próba pozbycia się problemu za pomocą wysłania do innego szpitala. Prokuratura jest tutaj jak najbardziej potrzebna.



Mam nadzieję, że panu Pawłowi uda się z tego zrobić medialną sprawę z dwóch powodów. Pierwszy, że dostanie odszkodowanie, które pozwoli jego żonie na rehabilitację i powrót do zdrowia, choć sytuacja brzmi na nie do uratowania. A drugi to uświadomi ludziom, Pokaż całość