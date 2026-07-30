Tymczasem w polskiej służbie zdrowia bez zmian. Lekarz poświadczył nieprawdę
Chcę mówić, bo może to uratuje innych ludzi. Otworzy oczy na to, co się dzieje w szpitalach, jak zachowują się lekarze mówi dziennikarz Paweł Płuska, szef "19.30", flagowego programu informacyjnego TVP, którego żona była pacjentką szpitala MSWiA w Warszawie.Mneo
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Komentarze (11)
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Oczywiście, że najczęściej sie robi TK, ale MRI bywa robione. Słyszałeś o MRI-first protocol? Pewnie nie, bo pracujesz w p----------e w powiatowej umieralni. Sól ziemi po elitarnej polskiej alma mater xD Daj znać, jeśli nie miałeś do czynienia z anglojęzyczną literaturą w pracy zawodowej, przetłumaczę ci to za darmo. NIL wszczęło postępowanie, ale przyjdzie chłopek roztropek z wykopu i
Mam nadzieję, że panu Pawłowi uda się z tego zrobić medialną sprawę z dwóch powodów. Pierwszy, że dostanie odszkodowanie, które pozwoli jego żonie na rehabilitację i powrót do zdrowia, choć sytuacja brzmi na nie do uratowania. A drugi to uświadomi ludziom,
( ͡° ͜ʖ ͡°) xD