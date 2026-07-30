Dariusz Szczepański PO po tym jak Tusk PO zostaje premierem, ten zostaje derektorem szpitala. Cóż za przypadek ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Wojewoda też PO to przypadek ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) i specialnie traktowanie w szpitalu mają ludzie z PO też przypadek ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) wysokie zarobki to też ci z dopiskiem PO czyli przypadek ( ͡ ° ͜ ʖ Pokaż całość