Powiedział co się dzieje w szpitalu we Włocławku. Stracił pracę
Jakub Wojtaczka nie jest już dyrektorem ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. W czwartek, tuż po publikacji artykułu WP abcZdrowie o sytuacji w lecznicy, został usunięty ze stanowiska. - Jestem karany za to, że powiedziałem prawdę.Bobito
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Komentarze (10)
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Żyjemy w państwie sterowanym przez grupy interesów.
@adamssson: To ładne, eufemistyczne określenie. A bardziej dosadne to "żyjemy w państwie mafijnym". Kitle dołożyły swoje do sieci powiązań, zależności i nielegalnych działań.
@adamssson: to nie pierwszy taki przykład, szacun dla gościa, że mimo wszstko postanowił się wyłamać
https://wykop.pl/link/7968357/trzaskowski-zapewnil-mu-ochrone-sygnalista-stracil-prace-jest-zawiadomienie
Trzaskowski zapewnił mu ochronę, sygnalista stracił pracę. Jest zawiadomienie
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ustawa-o-ochronie-sygnalistow-nowe-obowiazki-pracodawcow