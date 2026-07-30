Dlaczego mężczyżni czasami przychodzą z pracy i się nie odzywają
Milczenie jest oznaką siły, a nie słabościpangkor
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Milczenie jest oznaką siły, a nie słabościpangkor
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Komentarze (49)
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Wlasciwie nalezaloby zbadac po c--j inni gadaja.
Nauczyłem się, że nie warto bo i tak jak coś mówię to nikt tego nie słucha i jestem zagadany przez głośniejszych.
Ale z czasem zauważyłem, że jest mi to na rękę i jak braknie tych krzykaczy i sam coś musze mówić to mi się nie chce.
@Ociec2: Kiedyś czytałem na ten temat - kobieta w ten sposób reguluje emocje, poprzez kontakt. Mężczyzna odwrotnie - musi się wyciszyć. Można się oburzać, ale tak jesteśmy skonstruowani i tyle.