Przychodzisz do domu i co masz się dzielić problemami z gadzim mózgiem? Gadzi mózg kobiet zobaczy w tym tylko twoją słabość. Słuchajcie młode mirki, jako że żyje już trochę i wiele widziałem i przeżyłem. Jeśli macie żonę, dziewczynę, partnerkę nie żalcie się, nie mówcie o porażkach i problemach. Można o dziecku pogadać, o problemach żony, ale swoje schowacie głęboko. Zepsułeś wentylator mocując go, idź kup nowy i nawet nie mów nikomu. Rozwaliłeś Pokaż całość