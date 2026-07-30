I tu minus dla Nawrota.

Jesli ktos mysli ze w tym zakazie chodzi o jakies "dobro dzieci" - to sam jest naiwny jak dziecko.

Tutaj chodzi tylko i wylacznie o niekompetencje kadry nauczycielskiej, zeby ciezej bylo ja dokumentowac.

Ile takich rzeczy wyszlo chociazby na wykopie?

Tu znecali sie nad jakas dziewczyna, tu jakis chlopak dostal w------l, tu ksiadz uderzyl "niewiernego" a jeszcze gdzie indziej bezposrednie odgrazanie sie.

Wychodzilo to wlasnie z nagran. Chodzi o to zeby nie Pokaż całość