Prezydent podpisał zakaz używania telefonów w szkołach i przedsz
Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach podstawowych i przedszkolach zacznie obowiązywać odgórny, ustawowy zakaz korOlsztynN
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Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach podstawowych i przedszkolach zacznie obowiązywać odgórny, ustawowy zakaz korOlsztynN
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Komentarze (65)
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Zakaz obejmuje telefony. Kamery i aparaty są śmiesznie tanie...
Ale od 2023 społeczeństwo już DOJRZAŁO :D Ech, kocham tą naszą politykę.
Komentarz usunięty przez autora
Jesli ktos mysli ze w tym zakazie chodzi o jakies "dobro dzieci" - to sam jest naiwny jak dziecko.
Tutaj chodzi tylko i wylacznie o niekompetencje kadry nauczycielskiej, zeby ciezej bylo ja dokumentowac.
Ile takich rzeczy wyszlo chociazby na wykopie?
Tu znecali sie nad jakas dziewczyna, tu jakis chlopak dostal w------l, tu ksiadz uderzyl "niewiernego" a jeszcze gdzie indziej bezposrednie odgrazanie sie.
Wychodzilo to wlasnie z nagran. Chodzi o to zeby nie
@NexciaK: z doświadczenia własnego i wykopowego jeśli miałbym dziecko obowiązkowo czy to szkoła podstawowa czy średnia kazałbym mu nosić zawsze