Programowałem trochę na C64 za dzieciaka i jak rozumiem, dużym ograniczeniem jest też układ graficzny. O ile dobrze pamiętam, on ma kilka trybów graficznych, ale w żadnym nie mamy pełnej kontroli nad pojedynczymi pikselami na ekranie. Trzeba szukać kompromisów. Widać to zresztą na filmie, że wszystko wyświetla się w większych blokach po 8x8 pikseli. Jedynie ręka z bronią wygląda ładnie, bo zapewne wykorzystuje "duszki", które dają większą kontrolę, ale mamy ich zaledwie Pokaż całość