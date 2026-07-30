Pierwszy Doom uruchomiony na 8-bitowym Commodore 64
Programista Steve McCrea tworzy port kultowego FPS-a na oryginalne Commodore 64. Mimo sprzętowych ograniczeń (procesor 1 MHz, 64 KB RAM), gra zachowała m.in. windy i zmienne poziomy podłóg. Gotowy jest cały pierwszy epizod, a autor szuka muzyka.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (32)
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przez co nigdy nie jarałem sie doomem, quake itp i czułem się wyobcowany w światku graczy xD
O matko, właśnie do mnie dotarło, że do dziś pamiętam, że kolor ramki na ekranie zmieniało się pod rejestrem 53280, natomiast tła - 53281. Bardzo przydatna wiedza na całe życie. Za to nie pamiętam, co jadłem wczoraj na obiad.