Kiedyś dostalem uklad od ABW, jeśli bede dostarczal materiały na szefa w firmie ktorej pracowałem, sprawa odnosnie mafii vatowskiej, bede lagodniej traktowany w razie jakiegos osob. konfliktu z wymiarem sprawiedliwosci, oczywiscie w ramach rozsadku. Chyba zle mnie sportretowali w tym ABW, bo do firmy trafilem jako poprostu pracownik i nigdy nie szukalem problemow z prawem, ale same propozycje byly ciekawe. Nie wyslali tez płotki bylo dwoch funkcjonariuszy a jeden byl chyba major, Pokaż całość