Czy kogoś kryje suwalka policja i prokuratura?
Suwałki, wydano list gończy za sprawca śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych. dane poszukiwanego nadal nie są upublicznione. O co w tym może chodzić?elektrot
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Suwałki, wydano list gończy za sprawca śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych. dane poszukiwanego nadal nie są upublicznione. O co w tym może chodzić?elektrot
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