UEFA grozi bojkotem mistrzostw świata. Ostry konflikt z FIFA o prawa do mundialu
UEFA postawiła FIFA ultimatum. Europejska federacja zapowiedziała, że jej 55 krajowych związków nie weźmie udziału w rozgrywkach organizowanych przez światowe władze.Jailer
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Komentarze (34)
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Zapewne po dołączeniu do rozgrywek zdobyli mnóstwo trofeów na kolejnych turniejach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja się pytam - po co oni chcą się sprzedawać prywatnym inwestorom? Tutaj serio nic ponad chorobliwą chciwość i żądze pieniądza nie widzę, no może jakieś równie chorobliwe budowanie słupków w Excelu