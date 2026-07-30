FIFA obraca miliardami dolarów, prezesi zarabiają miliony oficjalnie, a nieoficjalniej pewnie dziesiątki milionów dolarów rocznie. Sama piłka nożna to chyba najbogatszy sport na tej planecie, który dosłownie nie ma konkurencji i jest wszędzie popularny - pieniędzy nigdy tam nie brakowało...

Ja się pytam - po co oni chcą się sprzedawać prywatnym inwestorom? Tutaj serio nic ponad chorobliwą chciwość i żądze pieniądza nie widzę, no może jakieś równie chorobliwe budowanie słupków w Excelu Pokaż całość